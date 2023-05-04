Bloomberg: Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию

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Страны-участницы Европейского союза намерены расширить ряд действующих экспортных мер и запретить транзит ряда товаров через территорию России. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В материале говорится, что основной целью нового механизма является удержание других государств от помощи РФ и подавление торговых каналов, которыми якобы может воспользоваться Москва.

Также источник агентства отметил, что если подобная практика не сработает должным образом, то Евросоюз может ввести целевые ограничения на ключевые товары в качестве «второго шага».

Кроме того, в Брюсселе сейчас ведутся переговоры по созданию нового механизма, направленного в отношении третьих стран, которые не прилагают необходимых усилий, чтобы помешать РФ обойти введенные ограничения, говорится в статье.

Недавно стало известно, что США и Европа готовят новые санкции в отношении России. Как сообщает Bloomberg, саммит лидеров G7 станет площадкой для обсуждения этой темы. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

Почему в Евросоюзе не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».