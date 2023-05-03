Bloomberg: США, ЕС и страны G7 готовят новые меры против России, которые обнародуют в мае

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США и Европа готовят новые санкции в отношении России, при этом пакеты будут вводиться индивидуально. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

— США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые меры против РФ... Пакеты будут реализовываться индивидуально, но будут скоординированы, — говорится в материале.

В качестве ключевой цели авторы публикации отметили возможность закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций. По данным агентства, саммит лидеров G7 («Большой семерки») станет площадкой для обсуждения этой темы. Напомним, что мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций.

В конце апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, обсуждение этих мер продолжается.

Почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале Вечерней Москвы.