Дерматолог Егорова рассказала, как правильно выбрать шампунь
Дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, как выбрать шампунь, который лучше всего подойдет под тот или иной тип волос.
По словам эксперта, если волосы не имеют ярко-выраженных проблем, то можно обратиться и к масс-маркету. Представленные в них шампуни не придадут дополнительный объем и не увлажнят кончики, но справятся с основной задачей: сделают волосы чистыми.
Выбирать шампунь лучше не из числа совсем дешевых — в таких много не самых качественных и полезных добавок.
Егорова добавила, что не стоит использовать шампуни для всех типов волос. Такие варианты могут навредить волосам, привести к их повышенной сухости и ломкости.
Дерматолог добавила, что если у человека есть проблемы с волосами, то ему стоит воспользоваться лечебными шампунями, которые можно приобрести в аптеке, передает aif.ru.
В свою очередь онколог Игорь Самойленко посоветовал отказаться от сухих шампуней, в составе которых есть бензол. Они могут привести к развитию онкологических заболеваний, передает RT.
Дерматолог Йорам Харт назвал четыре опасных ингредиента шампуня, которые приводят к выпадению волос.