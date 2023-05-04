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Приметы и советы

Дерматолог Егорова рассказала, как правильно выбрать шампунь

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Егорова рассказала, как правильно выбрать шампунь
Фото: Unsplash

Дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, как выбрать шампунь, который лучше всего подойдет под тот или иной тип волос.

По словам эксперта, если волосы не имеют ярко-выраженных проблем, то можно обратиться и к масс-маркету. Представленные в них шампуни не придадут дополнительный объем и не увлажнят кончики, но справятся с основной задачей: сделают волосы чистыми.

Выбирать шампунь лучше не из числа совсем дешевых — в таких много не самых качественных и полезных добавок.

Егорова добавила, что не стоит использовать шампуни для всех типов волос. Такие варианты могут навредить волосам, привести к их повышенной сухости и ломкости.

Дерматолог добавила, что если у человека есть проблемы с волосами, то ему стоит воспользоваться лечебными шампунями, которые можно приобрести в аптеке, передает aif.ru.

В свою очередь онколог Игорь Самойленко посоветовал отказаться от сухих шампуней, в составе которых есть бензол. Они могут привести к развитию онкологических заболеваний, передает RT.

Дерматолог Йорам Харт назвал четыре опасных ингредиента шампуня, которые приводят к выпадению волос.

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