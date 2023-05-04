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«Яндекс» объяснил ошибки геолокации в Москве

Евгений Силаев
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«Яндекс» объяснил ошибки геолокации в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ошибки с определением геолокации пользователей на картах Москвы могут быть связаны со сбоями в работе GPS. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Отмечается, что сбои в работе GPS не связаны с самими онлайн-сервисами. Приложения получают ошибочную информацию от устройства, что приводит к неправильному отображению в сервисах, рассказали в компании РБК.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в районе Бульварного и Садового кольца пользователи сталкиваются со сбоями в работе геолокации. В частности, приложения неправильно отображают их местоположение.

Утром 18 марта пользователи ресурса «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с входом в социальную сеть. В ней не загружались страницы, а раздел «Сообщество» стал временно недоступен.

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

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