Приложение «Погода» от Apple перестало работать во всем мире

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Пользователи устройств американской компании Apple по всему миру жалуются на неработающее приложение «Погода». Проблема возникла у пользователей на iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

На момент 16:57 по московскому времени приложение не работает у российских пользователей. При попытке воспользоваться приложением оно не показывает никаких данных о погоде.

Фото: Вечерняя Москва

Сбои в работе приложения начались несколько дней назад в Канаде. В Apple уже заявили, что в курсе о возникших проблемах и стараются и решить. Однако на веб-странице System Status, отображающей состояние сервисов Apple, указано, что на 4 апреля в работе приложения могут наблюдаться сбои.

Утром 18 марта пользователи ресурса «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с входом в социальную сеть. В ней не загружались страницы, а раздел «Сообщество» стал временно недоступен.

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно.