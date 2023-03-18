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Пользователи жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

Араз Салехов
Общество
Пользователи жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»
Фото: shutterstock

Утром в субботу, 18 марта, пользователи ресурса «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с входом в социальную сеть.

По их словам, страницы соцсети не прогружаются, а на экране появляется надпись о том, что раздел сообщества временно недоступен.

Пользователи жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте» Фото: «ВКонтакте» (скриншот)

Представители социальной сети еще не прокомментировали ситуацию и не сообщили, в чем причина сбоя.

В конце февраля пользователи из России жаловались на сбои в работе сервиса «Яндекс Музыка». Также пользователи сообщили, что сбои наблюдались в работе умного дома «Яндекса».

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно. Наибольшее число сообщений об ошибках поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани. Позже в пресс-службе социальной сети подтвердили факт сбоя.

В январе некоторые пользователи сообщили, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе площадок Steam и Playstation Network.

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