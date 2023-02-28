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Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс Музыки»

Араз Салехов
Общество
Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс Музыки»
Фото: Unsplash

Пользователи из России жалуются на сбои в работе сервиса «Яндекс Музыка». Об этом сообщила пресс-служба сервиса во вторник, 28 февраля.

— К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно, — говорится в сообщении.

Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс Музыки» Фото: Приложение «Яндекс Музыка» (скриншот)

В Telegram-канале «Яндекс Музыки» пообещали решить данную ситуацию как можно скорее.

Также пользователи сообщили, что сбои наблюдаются в работе умного дома «Яндекса».

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно. Наибольшее число сообщений об ошибках поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани. Позже в пресс-службе социальной сети подтвердили факт сбоя.

В январе некоторые пользователи сообщили, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе площадок Steam и Playstation Network.

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