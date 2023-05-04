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В Нидерландах заявили о начале проработки вариантов поставки Украине истребителей F-16

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В Нидерландах заявили о начале проработки вариантов поставки Украине истребителей F-16
Фото: shutterstock

В настоящее время руководство Нидерландов активно прорабатывает с партнерами возможные варианты передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. Об этом в четверг, 4 мая, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

— Что касается истребителей F-16, табу в этом вопросе для нас нет, — подчеркнул чиновник.

Во время своего выступления в рамках пресс-конференции в Гааге Рютте отметил, что Амстердам сегодня прорабатывает с партнерами из Бельгии и Дании существующую возможность прекращения «дебатов по поставке F-16» Киеву, передает РИА Новости.

В минувшую субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок упомянутых истребителей. При этом глава государства подчеркнул, что без передовой западной авиации украинской армии придется нелегко, поскольку в таком случае Киев рискует потерять больше солдат.

При этом военный аналитик Майкл Пек, проанализировав ситуацию, сделал вывод, что в случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит аэродромы на Украине до их подготовки к приему названной авиации.

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