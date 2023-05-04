«Шумное дыхание»: терапевт Ярцева назвала смертельно опасную для детей болезнь

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Строение дыхательной системы у детей отличается от взрослых, поэтому острый обструктивный ларингит для них по-настоящему опасен. А причиной заражения чаще всего становится коклюшная инфекция. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, дыхательные органы у детей очень маленькие, поэтому при заражении вирусом пути, по которым должен проходить кислород, очень быстро забиваются слизью и не дают дышать.

— Таким образом, у деток нарушается процесс газообмена. Появляется большое количество густой слизи, ее становится очень много и она ограничивает попадание кислорода внутрь, — пояснила Ярцева.

Для взрослых же, как рассказала терапевт, эта болезнь не страшна, потому что благодаря строению гортани отек не заслоняет слизистую и не закрывает поток воздуха полностью.

На первых стадиях острый обструктивный ларингит легко перепутать с обычной простудой, но есть характерное отличие, которое должно насторожить врачей, заметила врач.

— При остром обструктивном ларингите кашель приобретает нехарактерный лающий приступ и сопровождается звонким и шумным дыханием, — подчеркнула специалист.

Обезопасить от заражения может только своевременная вакцинация от коклюша, объяснила Ярцева. Ее можно проводить уже с трех месяцев с начала жизни ребенка.

— До этого момента малыш может быть защищен только антителами, которые ему передает мама еще в плоду. Женщины могут привиться еще до беременности или пока вынашивают ребенка специальной вакциной для беременных, — заключила терапевт.