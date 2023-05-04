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Москвичей предупредили об ограничениях аренды автомобилей и самокатов в центре города

Евгений Силаев
Город
Москвичей предупредили об ограничениях аренды автомобилей и самокатов в центре города
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пользователи услуг аренды автомобилей и самокатов могут столкнуться с временными ограничениями в центре Москвы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов, — говорится в сообщении.

4 мая в Москве вступили в силу ограничения движения на ряде улиц. В частности, меры затронут Волгоградский проспект, Таганскую площадь, участок Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Также для проезда временно закроют улицы Тверскую, Петровку, Охотный Ряд, Солянку, Моховую, Кадашевскую, Устьинскую и Кремлевскую набережные.

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

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