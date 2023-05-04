«Бабла намыли на горячей теме»: Охлобыстин оценил фильм «Вызов»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра фильма «Вызов», часть съемок которого происходила на Международной космической станции.

Артист признался, что изначально был скептически настроен по отношению к проекту, однако остался приятно удивлен. По его словам, он сомневался в подлинности некоторых кадров картины режиссера Клима Шипенко.

— С большой опаской пошел вчера смотреть фильм «Вызов». Было у меня подозрение, что либо шняга с использованием ржавого отечественного машиностроения, либо чистое надувалово. И в космос не летали, а так… «бабла намыли на горячей теме», — написал актер в личном блоге «Яндекс.Дзен».

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» заслуженно претендует на миллиардные сборы.