«Бабла намыли на горячей теме»: Охлобыстин оценил фильм «Вызов»
Российский актер Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра фильма «Вызов», часть съемок которого происходила на Международной космической станции.
Артист признался, что изначально был скептически настроен по отношению к проекту, однако остался приятно удивлен. По его словам, он сомневался в подлинности некоторых кадров картины режиссера Клима Шипенко.
— С большой опаской пошел вчера смотреть фильм «Вызов». Было у меня подозрение, что либо шняга с использованием ржавого отечественного машиностроения, либо чистое надувалово. И в космос не летали, а так… «бабла намыли на горячей теме», — написал актер в личном блоге «Яндекс.Дзен».
20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.
При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» заслуженно претендует на миллиардные сборы.