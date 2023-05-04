Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Бабла намыли на горячей теме»: Охлобыстин оценил фильм «Вызов»

Евгений Жуков
Общество
«Бабла намыли на горячей теме»: Охлобыстин оценил фильм «Вызов»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра фильма «Вызов», часть съемок которого происходила на Международной космической станции.

Артист признался, что изначально был скептически настроен по отношению к проекту, однако остался приятно удивлен. По его словам, он сомневался в подлинности некоторых кадров картины режиссера Клима Шипенко.

— С большой опаской пошел вчера смотреть фильм «Вызов». Было у меня подозрение, что либо шняга с использованием ржавого отечественного машиностроения, либо чистое надувалово. И в космос не летали, а так… «бабла намыли на горячей теме», — написал актер в личном блоге «Яндекс.Дзен».

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» заслуженно претендует на миллиардные сборы.

Знаменитости Иван Охлобыстин Кино
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте