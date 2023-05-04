Юрист Толмачев рассказал, как решить проблему с нарушителями санитарных норм

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Доктор юридических наук, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев дал советы, как решить проблему с нарушителями санитарных норм.

Юрист отметил, что часто граждане обращаются с жалобами на соседей, которые держат большое количество животных в квартире. Это приводит к образованию сильного и резкого запаха как в отельном подъезде здания, так и во всем доме.

При решении проблемы, по словам эксперта, сначала нужно понять, является ли нарушитель собственником квартиры или нанимателем. Это важный вопрос, так как согласно законодательству ответственность в любом случае несет собственник жилья.

Если собственник не слышит никакие доводы и не делает ничего, чтобы исправить ситуацию, то необходимо провести общее собрание, где принимается решение о ненадлежащем содержании собственником квартиры. Оно обосновывается тем, что санитарное состояние находится на крайне низком уровне. В этом случае его сможет выселить суд. В отношении собственника возбуждается исковое производство за ненадлежащее содержание квартиры.

Второй способ борьбы с нарушителями — это проведение психологической экспертизы. В этом случае соседи должны вызвать скорою психиатрическую помощь и получить заключение врачей для предъявления в суде, передает «Радио 1».

Ранее юрист Любим Лущик в комментарии «Вечерней Москве» пояснил, какое наказание могут получить нарушители тишины.