СК поймал отравителя, который орудовал в столичных электричках 15 лет назад

Фото: Пресс-служба Западного СУ на транспорте СК РФ

Спустя 15 лет следователи задержали мужчину, которого подозревают в совершении серии отравлений в поездах столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в четверг, 4 мая.

По данным ведомства, преступник орудовал в электричках Курского и Казанского направления с октября 2007 года по январь 2009. Он подсаживался к пассажирам и подмешивал им в алкогольные напитки сильный препарат, который используют для лечения психически больных людей. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник похищал у них деньги и ценные вещи и скрывался.

Все потерпевшие позже погибали от острого отравления. Таким образом злоумышленник убил 22 человека. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые долгое время оставались не раскрытыми.

— Следователи провели объемную работу, сопоставили материалы 45 уголовных дел и пришли к выводу, что все жертвы погибли от отравления одним и тем же веществом, оборот которого был весьма ограничен. Сотрудники СК восстановили хронологии последних часов жизни жертв, проанализировали более 50 телефонных звонков, и в итоге смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Владивостока, ранее судимый за аналогичные преступления, — рассказывает представитель СК.

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Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой». Он признал свою вину и дал показания на местности.

Другого преступника, действовавшего похожим образом, приговорили в Москве к 15 годам колонии строгого режима. Мурат Сабанов — известный как отравитель из «Ямы», подсаживался к отдыхающим в амфитеатре Хохловской площади и предлагал им попробовать жидкость с лекарством. Когда жертвы теряли сознание, преступник обкрадывал их. Всего он отравил 50 преступлений.