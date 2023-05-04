Школьница с ножом напала на учителя и ученика в гимназии в Белграде

Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

Несовершеннолетняя школьница с ножом напала на учителя и ученика в одном из учебных заведений Белграда. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило местное издание Blic.

Инцидент произошел в гимназии «Руджер Бошкович». По имеющимся данным, нападавшая ранее училась в этой школе, после чего бросила ее.

Девушка пришла в школу с кухонным ножом. Нападавшую попыталась остановить учительница, которая получила ранения. Также пострадал один из учеников гимназии.

На месте работает полиция. Подробности произошедшего выясняются, пишет Blic.

Другая трагедия произошла в школе в Белграде 3 мая. Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Погибли девять человек. Полиция уже задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжают дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.

После трагедии президент Сербии Александр Вучич предложил снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Глава государства подчеркнул, что нападавший признался в планировании массового убийства. Однако из-за того, что ему 13 лет, подростку грозит лечение в психиатрической клинике.