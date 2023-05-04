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Инспекторы МАДИ будут раздавать таксистам и их пассажирам георгиевские ленточки

Евгений Жуков
Город
Инспекторы МАДИ будут раздавать таксистам и их пассажирам георгиевские ленточки
Фото: Пресс-служба МАДИ

В центре Москвы водители такси и пассажиры могут получить георгиевские ленты. Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в четверг, 4 мая.

Получить ленты от сотрудников инспекции можно с 1 по 9 мая включительно в рамках ежегодной традиционной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ее главной целью является сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

— Водители такси, не забывайте в майские праздники ответственно относиться к работе и не выходить на смену при недомогании. Берегите свое здоровье и жизни окружающих, — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном транспорте также будут раздавать георгиевские ленточки с 5 мая. В метро их можно будет получить на стойках «Живое общение», а также в эскалаторной галерее на Воробьевых горах.

Также в рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». В общей сложности раздадут более 100 тысяч ленточек.

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