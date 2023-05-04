Движение поездов в Брянской области полностью восстановили после взрыва

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Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью восстановлено. В 16:42 по московскому времени по нему проследовал первый состав. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

В настоящее время движение составов между Брянском и Орлом осуществляется в штатном режиме. Первый пригородный поезд Орел — Брянск отправился в 16:21, он прибыл в Брянск в 19:30. После этого движение железнодорожного транспорта будет организовано согласно расписанию.

— Работали в круглосуточном режиме, были задействованы более 300 железнодорожников и 20 единиц тяжелой техники. Сделали все возможное, чтобы восстановить движение как можно быстрее, — говорится в сообщении.

За время восстановительных мероприятий специалисты убрали сошедшие с рельсов вагоны, выровняли насыпь, а также уложили порядка 300 метров пути, передает официальный Telegram-канал РЖД.

Во вторник, 2 мая, в пресс-службе холдинга сообщили, что в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.