Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение поездов в Брянской области полностью восстановили после взрыва

Евгений Жуков
Общество
Движение поездов в Брянской области полностью восстановили после взрыва
Фото: pixabay

Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью восстановлено. В 16:42 по московскому времени по нему проследовал первый состав. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

В настоящее время движение составов между Брянском и Орлом осуществляется в штатном режиме. Первый пригородный поезд Орел — Брянск отправился в 16:21, он прибыл в Брянск в 19:30. После этого движение железнодорожного транспорта будет организовано согласно расписанию.

— Работали в круглосуточном режиме, были задействованы более 300 железнодорожников и 20 единиц тяжелой техники. Сделали все возможное, чтобы восстановить движение как можно быстрее, — говорится в сообщении.

За время восстановительных мероприятий специалисты убрали сошедшие с рельсов вагоны, выровняли насыпь, а также уложили порядка 300 метров пути, передает официальный Telegram-канал РЖД.

Во вторник, 2 мая, в пресс-службе холдинга сообщили, что в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Транспорт Брянск Поезда
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте