Возгорание произошло в административном здании на юго-востоке Москвы

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Москва, Ереванская улица, 17с1 Карта всех событий

В районе Царицыно Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) произошло возгорание в административном здании. Об этом в четверг, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло по адресу Ереванская улица, дом 17, строение 1. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, пожар произошел на северо-востоке столицы в квартире жилого дома. По данным МЧС России, инцидент случился в квартире на 12-м этаже жилого дома № 2 по Верхоянской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.