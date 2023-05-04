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Приметы и советы

Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе

Евгений Жуков
В мире
Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе
Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующей неделе собирается посетить Москву. Об этом он сообщил в четверг, 4 мая, во время выступления в Центре трансатлантических отношений Праги.

Армянский лидер заявил об этом, отвечая на вопрос о своем отношении по ситуации на Украине.

— Ситуация полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву, — цитирует слова Пашиняна ТАСС.

Затрагивая тему другого конфликта, в котором непосредственно принимает участие армянская сторона, Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Однако, по его словам, Баку не поддерживает подобную инициативу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором. Они могут принять гражданство республики или искать другое место для проживания. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Нагорный Карабах — это внутреннее дело государства.

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