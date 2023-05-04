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Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на юго-востоке Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ереванская улица, 17с1 Карта всех событий

Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в административном здании в районе Царицыно. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 4 мая.

В данный момент идет тушение пожара. Информация о пострадавших уточняется.

— Работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Наталья Рассейкина, — рассказала Нефедова.

Пожар, о котором идет речь, произошел на улице Ереванская. Информация о пострадавших не поступала.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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