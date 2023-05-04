Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Площадь пожара в административном здании в Царицыне достигла 300 квадратных метров

Ирэна Колесова
Происшествия
Площадь пожара в административном здании в Царицыне достигла 300 квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ереванская улица, 17с2 Карта всех событий

Площадь пожара в административном здании на Ереванской улице в московском районе Царицыно составляет 300 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили источники в экстренных службах.

Пожар случился поздно вечером в четверг, 4 мая. Известно, что люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. На данный момент нет никакой информации о том, что в огне мог кто-то пострадать. К текущему моменту в тушении участвуют 97 человек личного состава и 24 единицы пожарной техники.

В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома №17с2, движение на участке полностью перекрыто. Кроме того, автобусы маршрутов № 844 и с823 следуют по измененному маршруту. Пешеходам, оказавшимся в районе происшествия, рекомендуется быть как можно внимательнее и слушать объявления водителей.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в административном здании в районе Царицыно.

МЧС Москва Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте