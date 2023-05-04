Площадь пожара в административном здании в Царицыне достигла 300 квадратных метров

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Москва, Ереванская улица, 17с2 Карта всех событий

Площадь пожара в административном здании на Ереванской улице в московском районе Царицыно составляет 300 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили источники в экстренных службах.

Пожар случился поздно вечером в четверг, 4 мая. Известно, что люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. На данный момент нет никакой информации о том, что в огне мог кто-то пострадать. К текущему моменту в тушении участвуют 97 человек личного состава и 24 единицы пожарной техники.

В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома №17с2, движение на участке полностью перекрыто. Кроме того, автобусы маршрутов № 844 и с823 следуют по измененному маршруту. Пешеходам, оказавшимся в районе происшествия, рекомендуется быть как можно внимательнее и слушать объявления водителей.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в административном здании в районе Царицыно.