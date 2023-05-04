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Движение на Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в административном здании

Евгений Жуков
Евгений Силаев
Происшествия
Движение на Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в административном здании
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ереванская улица, 17с2 Карта всех событий

В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома №17с2, движение на участке полностью перекрыто. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Кроме того, автобусы маршрутов № 844 и с823 следуют измененной трассой. Пешеходам, оказавшимся в районе происшествия, рекомендуется быть как можно внимательнее и слушать объявления водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел на улице Ереванской. Информация о пострадавших не поступала. Позже стало известно, что столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в административном здании в районе Царицыно.

Также в Сети появились кадры возгорания. На видео видно, что огонь распространился на всю площадь здания. В результате инцидента часть крыши постройки обвалилась.

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