Видео крупного пожара в административном здании в Царицыне появилось в Сети

Фото: АГН Москва

Москва, Ереванская улица, 17с1 Карта всех событий

Столичная прокуратура опубликовала видео, где показано крупное возгорание в административном здании на Ереванской улице. Соответствующие кадры появились в четверг, 4 мая.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Прокуратура Москвы

На кадрах видно, что огонь распространился на всю площадь здания. В результате инцидента часть крыши постройки обвалилась. Пожарные проводят активные работы по тушению пожара.

Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 17, строение 1, по Ереванской улице. Информация о пострадавших и детали произошедшего на текущий момент уточняются. Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств возгорания.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.