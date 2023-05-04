Видео крупного пожара в административном здании в Царицыне появилось в Сети
Столичная прокуратура опубликовала видео, где показано крупное возгорание в административном здании на Ереванской улице. Соответствующие кадры появились в четверг, 4 мая.
На кадрах видно, что огонь распространился на всю площадь здания. В результате инцидента часть крыши постройки обвалилась. Пожарные проводят активные работы по тушению пожара.
Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 17, строение 1, по Ереванской улице. Информация о пострадавших и детали произошедшего на текущий момент уточняются. Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств возгорания.
Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.