Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о проверке органов опеки из-за анонимного доноса

Ирэна Колесова
Общество
Звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о проверке органов опеки из-за анонимного доноса
кадр из передачи Дом-2

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян воспитывают сына. Периодически их критикуют за выбранный стиль общения с ребенком. Кто-то недавно решил обратиться в органы опеки, и они пришли к звездам с проверкой.

Саша Черно рассказала, что все прошло спокойно. Нарушений найдено не было, маленький Стефан остался с родителями. Звезда поделилась, что подобные поступки от тех, кто плохо к ней относится, ей уже просто надоели.

— К нам пришла опека, заполнили документы, все проверили. Извинились и ушли. И сказали, что можно сделать с теми, кто пишет ложные доносы, — сообщила в своем Telegram-канале Черно.

Стоит отметить, что ребенок Саши Черно посещает развивающие занятия, родители уделяют ему много внимания. Оганесян отмечает, что видит успехи своего сына во всех занятиях.

1 мая стало известно, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно снова подверглась проверке со стороны органов опеки. В социальных сетях девушка часто дает интервью о личной жизни, но в итоге получает только отрицательные комментарии, среди которых бывали заявления об ошибочном воспитании детей. Последний раз жалоба на семью Черно была отправлена недоброжелателями в компетентные органы.

Знаменитости Проверки Семья
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте