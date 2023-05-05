Звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о проверке органов опеки из-за анонимного доноса

кадр из передачи Дом-2

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян воспитывают сына. Периодически их критикуют за выбранный стиль общения с ребенком. Кто-то недавно решил обратиться в органы опеки, и они пришли к звездам с проверкой.

Саша Черно рассказала, что все прошло спокойно. Нарушений найдено не было, маленький Стефан остался с родителями. Звезда поделилась, что подобные поступки от тех, кто плохо к ней относится, ей уже просто надоели.

— К нам пришла опека, заполнили документы, все проверили. Извинились и ушли. И сказали, что можно сделать с теми, кто пишет ложные доносы, — сообщила в своем Telegram-канале Черно.

Стоит отметить, что ребенок Саши Черно посещает развивающие занятия, родители уделяют ему много внимания. Оганесян отмечает, что видит успехи своего сына во всех занятиях.

1 мая стало известно, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно снова подверглась проверке со стороны органов опеки. В социальных сетях девушка часто дает интервью о личной жизни, но в итоге получает только отрицательные комментарии, среди которых бывали заявления об ошибочном воспитании детей. Последний раз жалоба на семью Черно была отправлена недоброжелателями в компетентные органы.