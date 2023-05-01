Звезду шоу «Дом-2» Сашу Черно снова начали проверять органы опеки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно снова подверглась проверке со стороны органов опеки. В социальных сетях девушка часто дает интервью о своей личной жизни, но в итоге получила отрицательные комментарии, среди которых бывали заявления об ошибочном поведении воспитания детей.

Последний раз жалоба на семью Черно была отправлена недоброжелателями в компетентные органы. В ближайшее время Александра может ожидать многочисленные проверки, пишет «Первый женский».

В своем личном блоге звезда «Дом-2» высказала недоумение по поводу частых проверок. Ранее органы опеки уже проводили проверку семьи Александры Черно, однако ничего подозрительного не обнаружили и извинились за беспокойство.

Стало известно, что участница проекта «Дом-2» Саша Черно впервые стала мамой. О рождении ребенка девушка рассказала в своей социальной сети. У Саши и ее возлюбленного Иосифа Оганесяна родился сын. Мальчик появился на 10 дней позже положенного срока.