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Две женщины пострадали в ДТП с таксистом на Комсомольском проспекте

Ирэна Колесова
Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП с таксистом на Комсомольском проспекте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Комсомольский проспект, 30 Карта всех событий

В результате аварии на Комсомольском проспекте с участием автомобиля такси пострадали две женщины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, пострадавших госпитализировали. Прокуратура ЦАО взяли на контроль установление обстоятельств аварии.

Авария, о которой идет речь, произошла в этот же день в районе дома 30 на Комсомольском проспекте. Таксист наехал на двух людей, пересекавших пешеходный переход.

Еще одно ДТП произошло на Минской улице на западе Москвы. Столкнулись эвакуатор и три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек.

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