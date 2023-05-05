Две женщины пострадали в ДТП с таксистом на Комсомольском проспекте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Комсомольский проспект, 30 Карта всех событий

В результате аварии на Комсомольском проспекте с участием автомобиля такси пострадали две женщины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, пострадавших госпитализировали. Прокуратура ЦАО взяли на контроль установление обстоятельств аварии.

Авария, о которой идет речь, произошла в этот же день в районе дома 30 на Комсомольском проспекте. Таксист наехал на двух людей, пересекавших пешеходный переход.

Еще одно ДТП произошло на Минской улице на западе Москвы. Столкнулись эвакуатор и три легковых автомобиля. В результате пострадал один человек.