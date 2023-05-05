Терапевт Романенко предупредила россиян о крайней опасности самолечения

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Татьяна Романенко в категоричной форме посоветовала россиянам никогда не пробовать заниматься самолечением и самостоятельно назначать себе лекарственные препараты. Только врач может найти правильный подход и назначить лекарства для грамотной терапии, подчеркнула специалист.

Романенко отметила, что самолечение может оказаться не только бесполезным, но еще и откровенно опасным. Заниматься такими вещами — это очень серьезная ошибка.

— Самолечение всегда опасно. Потому что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням, — рассказала специалист в беседе с изданием «Москва 24».

Так, повышенная температура может быть не только из-за простуды. Жар может говорить даже и о развитии в организме опухоли, о серьезной инфекции и о многом другом. Поэтому крайне важно вовремя провести необходимые обследования.

Повышенная температура тела может говорить даже о дифтерии, которая сейчас постепенно возвращается в Россию, хотя ее не было со времен СССР. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, откуда взялась эта инфекция и кто именно попадает в группу риска. По словам Ярцевой, поначалу дифтерию очень легко спутать с ОРВИ.