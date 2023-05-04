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Приметы и советы

Иммунолог Ярцева предупредила россиян о возвращении опасной инфекции

Ирэна Колесова
Общество
Иммунолог Ярцева предупредила россиян о возвращении опасной инфекции
Фото: Pixabay

Телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что в стране все чаще фиксируются случаи заболевания дифтерией. В ответ на это врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, откуда взялась эта инфекция и поделилась, кто именно особенно попадает в группу риска.

По словам Ярцевой, поначалу дифтерию очень легко спутать с ОРВИ. Сначала у человека просто меняется голос, появляются болевые ощущения в горле. Однако затем в горле начинает появляться налет, и понять это может только профессиональный медик.

— Сам человек не сможет распознать симптомы, потому что на горле образуется определенная пленка. В случае с дифтерией можно просто задохнуться, потому данная пленка оказывается настолько тугой и густой, что просто перекрывает дыхательные пути, — рассказала иммунолог в беседе с «Народными Новостями».

По словам Ярцевой, единственный возможный и действенный способ предотвратить болезнь — это вовремя вакцинироваться. Причем, повторную прививку нужно делать регулярно раз в десять лет.

Не только простуда может стать причиной болезни легких. Сторонних причин, помимо ОРВИ, огромное количество. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, есть три самых распространенных заболевания легких, за первыми симптомами которых нужно пристально следить.

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