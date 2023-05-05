Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Красная линия»: терапевт Кондрахин объяснил, чем опасна температура выше 38 градусов

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасна температура выше 38 градусов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

При температуре выше 38 градусов детям нужно вызвать скорую, чтобы жар не спровоцировал судороги. А для взрослых это некритичное значение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, у детей до семи лет сильно повышен судорожный порог, поэтому температура 38 градусов уже считается «красной линией», за которую нельзя переступать.

— Любое значение выше 38 градусов, которое не получается снизить больше трех-четырех часов, является поводом для обращения в скорую, — подчеркнул Кондрахин. — Потому что при такой температуре высокая вероятность возникновения фебрильных судорог на уровне лихорадки. Они приводят к ухудшению состояния ребенка.

Врач пояснил, что при такой температуре нарушаются дыхание и сердечная деятельность, поэтому рекомендовано сбивать такую температуру сразу, так как ребенок чувствует себя очень плохо.

— Если сбить высокую температуру самим не получается, нужно вызвать скорую, потому что белок в крови начинает сворачиваться и терять свои основные свойства, — предупредил специалист.

Взрослые же более спокойно переносят такие цифры на градуснике, потому что для них критическая температура — 40 и сами по себе они меньше подвержены судорогам, отметил терапевт.

Чтобы сбить высокую температуру в домашних условиях, врач рекомендовал использовать жаропонижающие препараты и физические способы охлаждения.

— Таблетки хорошо работают над снижением температуры, но для начала можно попробовать и подручные способы, например, обтирание холодной водой. Это позволяет устранить жар и снизить общую нагрузку на организм, — посоветовал Кондрахин.

Также он напомнил, что во время болезни необходимо пить как можно больше жидкости.

Здоровье Медицина Врачи Дети
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте