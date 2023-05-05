Чем опасна температура выше 38 градусов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

При температуре выше 38 градусов детям нужно вызвать скорую, чтобы жар не спровоцировал судороги. А для взрослых это некритичное значение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, у детей до семи лет сильно повышен судорожный порог, поэтому температура 38 градусов уже считается «красной линией», за которую нельзя переступать.

— Любое значение выше 38 градусов, которое не получается снизить больше трех-четырех часов, является поводом для обращения в скорую, — подчеркнул Кондрахин. — Потому что при такой температуре высокая вероятность возникновения фебрильных судорог на уровне лихорадки. Они приводят к ухудшению состояния ребенка.

Врач пояснил, что при такой температуре нарушаются дыхание и сердечная деятельность, поэтому рекомендовано сбивать такую температуру сразу, так как ребенок чувствует себя очень плохо.

— Если сбить высокую температуру самим не получается, нужно вызвать скорую, потому что белок в крови начинает сворачиваться и терять свои основные свойства, — предупредил специалист.

Взрослые же более спокойно переносят такие цифры на градуснике, потому что для них критическая температура — 40 и сами по себе они меньше подвержены судорогам, отметил терапевт.

Чтобы сбить высокую температуру в домашних условиях, врач рекомендовал использовать жаропонижающие препараты и физические способы охлаждения.

— Таблетки хорошо работают над снижением температуры, но для начала можно попробовать и подручные способы, например, обтирание холодной водой. Это позволяет устранить жар и снизить общую нагрузку на организм, — посоветовал Кондрахин.

Также он напомнил, что во время болезни необходимо пить как можно больше жидкости.