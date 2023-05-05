Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через затон Новинки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, затон Новинки Карта всех событий

В столице идет активное строительство моста через затон Новинки. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мост через затон Новинки — самый протяженный из всех строящихся в настоящий момент. Его длина составляет 615 метров, будет по две полосы движения в каждом направлении, — сказал он.

Это важный элемент большого проекта развития бывшей промзоны «ЗИЛ», который включает создание современной транспортной инфраструктуры с новыми автодорогами, набережными и мостами. Он объединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля Загрутдинов заявил, что запустить искусственное сооружение на юге столицы намерены осенью этого года. Мост в развивающемся микрорайоне ЗИЛ готов на 85 процентов.

Стало известно, что в 2023 году в столице заменят три километра перильных ограждений на различных инженерных сооружениях. Работы будут проходить на 37 мостах, эстакадах и путепроводах, в том числе на Братеевском автодорожном мосту через Москву-реку, Новорублевском через реку Сетунь, Таможенном и Салтыковском мостах через Яузу.