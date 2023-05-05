Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через затон Новинки

Араз Салехов
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства моста через затон Новинки
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, затон Новинки Карта всех событий

В столице идет активное строительство моста через затон Новинки. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мост через затон Новинки — самый протяженный из всех строящихся в настоящий момент. Его длина составляет 615 метров, будет по две полосы движения в каждом направлении, — сказал он.

Это важный элемент большого проекта развития бывшей промзоны «ЗИЛ», который включает создание современной транспортной инфраструктуры с новыми автодорогами, набережными и мостами. Он объединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля Загрутдинов заявил, что запустить искусственное сооружение на юге столицы намерены осенью этого года. Мост в развивающемся микрорайоне ЗИЛ готов на 85 процентов.

Стало известно, что в 2023 году в столице заменят три километра перильных ограждений на различных инженерных сооружениях. Работы будут проходить на 37 мостах, эстакадах и путепроводах, в том числе на Братеевском автодорожном мосту через Москву-реку, Новорублевском через реку Сетунь, Таможенном и Салтыковском мостах через Яузу.

Мосты Москва Рафик Загрутдинов
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте