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СМИ: Число погибших при обстреле в сербском селе Дубона увеличилось до восьми

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Число погибших при обстреле в сербском селе Дубона увеличилось до восьми
Фото: shutterstock

В результате стрельбы в сербском муниципалитете Младеновац погибли восемь человек, еще 13 ранены. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает местная газета Blic.

— На парня из Младеноваца, убившего восемь человек и ранившего 13, идет охота, на месте дежурят силы полиции, в розыске участвуют более 600 сотрудников МВД, — говорится в сообщении.

Среди погибших есть полицейский и его младшая сестра. Известно, что подозреваемый вооружен, он не хочет сдаваться и стреляет в сотрудников полиции, пишет Blic.

Стрельба, о которой идет речь, произошла в ночь на пятницу, 5 мая. В нападении заподозрили 21-летнего местного жителя. Он сумел сбежать с места преступления, теперь сербская полиция объявила его в розыск. По предварительным данным, молодой человек вступил в конфликт с неким полицейским, все случилось в школьном дворе.

Еще одна стрельба в Белграде произошла 3 мая. Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Погибли девять человек. Полиция задержала ученика седьмого класса.

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