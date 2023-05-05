СМИ: VK разработает аналог приложения для знакомств Tinder

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VK уже разрабатывает собственный аналог приложения Tinder. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

Напомним, что в соцсети существует внутренний сервис «VK Знакомства». Но основатели компании планируют создать отдельное приложение, где пользователям не нужно будет идентифицироваться через аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Оно может появиться летом 2023 года.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что знакомства — это интимная вещь, люди редко хотят совмещать личное с общественным.

— В соцсети «ВКонтакте» общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыку. Поэтому выделение функционала знакомств в отдельную площадку — логичный шаг, — цитирует его издание.

Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, к 30 июня планирует полностью покинуть российский рынок.

Где теперь молодежи общаться и искать свою любовь, «Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой. По словам теледивы, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.