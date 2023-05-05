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Сергей Собянин: На ВДНХ началась реставрация павильона № 67 «Советская печать»

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: На ВДНХ началась реставрация павильона № 67 «Советская печать»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, проспект Мира, 119с67 Карта всех событий

В столице начали реставрацию павильона №67 «Советская печать» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начали реставрацию павильона №67 «Советская печать» на ВДНХ. Это одно из трех зданий на Выставке, украшенное деревянной резьбой, и единственное — с деревянными скульптурами, — сказал он.

В ходе работ реставраторы займутся кровлей и фасадами: особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике. После проведения работ здесь будет создано универсальное выставочное пространство, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ будут завершены в 2023 году. Среди них — «Мясная промышленность», «Атом» и другие.

Мэр напомнил, что гости и жители столицы смогут побывать в более чем 50 отреставрированных памятниках архитектуры в Дни исторического и культурного наследия. Так, горожане смогут увидеть главный дом городской усадьбы Сумарокова — Тюляевой, расположенный на улице Забелина, особняк Новиковых — Свешниковой на Большой Полянке, а также главный дом усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской улице.

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