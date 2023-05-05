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Астроном Вибе рассказал, как в Москве увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая

Араз Салехов
Общество
Астроном Вибе рассказал, как в Москве увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая
Фото: Unsplash

Полутеневое затмение Луны в столице увидеть будет сложно, поскольку большую часть времени небесное тело будет находиться низко над горизонтом. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

— Полутеневое затмение Луны начинается в 18:14. В это время Луна у нас еще будет под горизонтом. Так что она взойдет уже частично затемненная, — сказал он.

Москвичам при этом не стоит ждать какого-то особенно зрелищного события, поделился эксперт. Вибе перед просмотром затмения посоветовал сначала сфотографировать небесное тело на телефон, чтобы избежать обмана зрения, сообщает «Москва 24».

Что такое лунное затмение, где и когда его можно наблюдать, а также как это явление влияет на людей — в материале «ВМ».

5 мая 2023 года случатся сразу три мощных явления, которые окажут серьезное влияние на общество. Помимо лунного затмения и полнолуния, нас ожидает очередная зеркальная дата — 05.05.2023. О том, как вести себя в данный день и как привлечь удачу, рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

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