Астроном Вибе рассказал, как в Москве увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая

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Полутеневое затмение Луны в столице увидеть будет сложно, поскольку большую часть времени небесное тело будет находиться низко над горизонтом. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

— Полутеневое затмение Луны начинается в 18:14. В это время Луна у нас еще будет под горизонтом. Так что она взойдет уже частично затемненная, — сказал он.

Москвичам при этом не стоит ждать какого-то особенно зрелищного события, поделился эксперт. Вибе перед просмотром затмения посоветовал сначала сфотографировать небесное тело на телефон, чтобы избежать обмана зрения, сообщает «Москва 24».

Что такое лунное затмение, где и когда его можно наблюдать, а также как это явление влияет на людей — в материале «ВМ».

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