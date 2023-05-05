Первое лунное затмение 2023 года: когда произойдет, где можно увидеть и как повлияет на людей

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Москвичи, как и большинство жителей России, смогут 5 мая увидеть лунное затмение. Это явление интересно не только с точки зрения визуальных наблюдений. Так, астрологи полагают, что оно знаменует перемены в жизни. Что такое лунное затмение, где и когда его можно наблюдать, а также как это явление влияет на людей — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое лунное затмение

Лунное затмение — это астрономическое явление, при котором Земля полностью или частично блокирует солнечный свет, направленный к Луне. Такое возможно только в полнолуние, когда небесных тела — Солнце, Земля и Луна — выстраиваются в одну линию.

Существуют три вида лунных затмений: полное, частичное и полутеневое. 5 мая произойдет полутеневое затмение. Луна окажется в тени нашей планеты, но не целиком, а значит, лишится солнечного света не полностью.

— Луна попадет лишь на самый край этой тени, — объясняет «ВМ» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. — Для обычного человека ничего сверхъестественного не произойдет, но если вы серьезно интересуетесь астрофизическими явлениями, то вам даже не понадобится специальная техника.

Где и во сколько смотреть лунное затмение 5 мая

Лунное затмение произойдет 5 мая и продлится 4 часа 17 минут — с 18:14 до 22:31 по московскому времени. Его можно будет наблюдать на всей территории России. Исключение составят лишь два региона — Таймыр и Чукотка.

В столице Луна взойдет над горизонтом после 20:00. В этот момент спутник уже будет находиться в полутени Земли. По словам астрофизика Сергея Назарова, визуально затмение окажется не слишком заметным — Луна потемнеет лишь слегка.

— Затмение пройдет вечером 5 мая, а значит, Луна будет на юго-востоке. Соответственно, наблюдать лучше там, где есть обзор в восточном и южном направлениях. Затмение в этот раз будет полутеневым, то есть глубокого захода в тень не будет, — рассказал «ВМ» ученый.

Как лунное затмение повлияет на людей

Ученые и психологи полагают, что лунное затмение не оказывает ощутимого влияния на здоровье и поведение человека. Однако астрологи придерживаются иной точки зрения.

По астрологическому календарю именно 5 мая является конечной точкой в так называемом коридоре затмений, который начался 20 апреля с солнечного затмения. По мнению астрологов, всякое затмение сулит перемены в жизни человека.

— В символическом смысле каждый такой период подводит нас к своего рода кульминациям. Мы приходим к пониманию, что было для нас на самом деле важно, а что пора отправить в прошлое не жалея, — рассказывает «ВМ» астролог Анна Коваль.

В период затмений, как отмечает собеседница «ВМ», не следует принимать важных решений. По этой причине 5 мая стоит использовать как день очищения от прошлых проблем. Кроме того, в день затмения некоторые люди могут страдать от бессонницы.