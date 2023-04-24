Россияне смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая

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Полутеневое затмение Луны, которое произойдет 5 мая, можно будет увидеть с большей части территорий России. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

— В пятницу, 5 мая 2023 года, с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли. Произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет видно на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки, — говорится в сообщении.

Затмение продлится 4 часа 17 минут, а его пик наступит в 20:23 по московскому времени, передает ТАСС.

23 апреля Институт прикладной геофизики зафиксировал на планете Земля мощную магнитную бурю класса G3. По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты увеличилась до уровня G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, G1 — слабо).

Кроме того, в Москве и области 23 апреля зафиксировали северное сияние.

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