Лунное Затмение в Скорпионе 5 мая: какие изменения принесет и как повлияет на жизнь

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5 мая москвичи смогут наблюдать очередное затмение. На этот раз лунное. «Вечерняя Москва» выясняла, где можно будет лицезреть эту красоту и как это явление может повлиять на нашу жизнь и самочувствие.

Как рассказал «ВМ» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, на этот раз солнце закроется Землей и будет отбрасывать тень.

— Но Луна попадет лишь на самый край этой тени, — поясняет ученый. — Для обычного человека ничего сверхъестественного не произойдет, но если вы серьезно интересуетесь астрофизическими явлениями, то вам даже не понадобится специальная техника. Луна — слишком яркий объект по сравнению со звездами и другими небесными телами. Поэтому при желании изменения понаблюдать можно. Такие полутеневые затмения происходят регулярно, как правило, несколько раз за год.

Для ученых это не такой важный объект для наблюдений, подчеркнул Вибе. А вот астрологи с ним не согласятся. Ведь именно лунное затмение становится конечной точкой в так называемом коридоре затмений, который начался 20 апреля с солнечного затмения.

— Действительно, с точки зрения визуальных наблюдений это, может, и не суперважное событие, — рассказала «Вечерке» астролог Анна Коваль. — Но с астрологической — коридор затмений и в принципе затмения всегда означают некие перемены в жизни человека. В символическом смысле каждый такой период подводит нас к своего рода кульминациям. Мы приходим к понимаю, что было для нас на самом деле важно, а что пора отправить в прошлое не жалея.

Поэтому в период коридора затмений рекомендуется не принимать важных решений. 5 мая будет не самым простым днем, и многих будет мучить бессонница. Возможны странные сны, беспокойство, эмоциональная нестабильность: лунное затмение у нас все-таки будет в мистическом Скорпионе.

Астролог подчеркнула, используйте этот момент для очищения от прошлых проблем. И помните, что 6 мая стартует период, который принесет много обновлений в наши жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Назаров, астрофизик:

— Затмение пройдет вечером 5 мая с 18:14 до 22:30, а значит, Луна будет на юго-востоке. Соответственно, наблюдать лучше там, где есть обзор в восточном и южном направлениях. Затмение в этот раз будет полутеневым, то есть глубокого захода в тень не будет. Луна лишь слегка потемнеет, но все равно за этим интересно понаблюдать.