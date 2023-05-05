RusVesna рассказала о психологических операциях ВСУ на передовой

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Украинские военнослужащие проводят психологические операции посредством демонстрации новой техники НАТО. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

— Враг проводит психоперации, показывая свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты, чтобы попытаться устрашить нас, — говорится в сообщении.

Помимо этого, отряды украинских войск стали ежедневно проводить разведку боем на южном фронте и наращивать интенсивность огня.

Также ВСУ попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии. Однако российские войска дали отпор, не позволив им отбить занятые позиции. Сделать это военнослужащим России удалось ценой серьезных усилий.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех контрнаступления ВСУ. Согласно «утекшим» в Сеть документам Пентагона, украинская армия недостаточно укомплектована.