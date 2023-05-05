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Уральский сотовый оператор «Мотив» подал в суд на Ericsson из-за отказа оказывать техподдержку

Лейла Алиева
Общество
Уральский сотовый оператор «Мотив» подал в суд на Ericsson из-за отказа оказывать техподдержку
Фото: shutterstock

Компания «Екатеринбург-2000», которая оказывает услуги сотовой связи под брендом «Мотив», судится со шведским производителем телеком-оборудования Ericsson из-за отказа оказывать техподдержку. Об этом сообщает РБК.

Первое заседание по делу назначено на начало июля. При этом Арбитражный суд Москвы уже начал рассматривать его.

По словам представителя истца, компания использовала оборудование шведского производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки, но теперь Ericsson отказывается исполнять договор, пишет РБК.

В конце августа прошлого года шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson объявил о своем окончательном уходе с российского рынка.

Также компания Nokia заявила о своих планах полностью прекратить работу на территории России к концу года. Она уточнила, что сохранит официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson никак не отразится на качестве мобильной связи в стране.

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