Городские службы переведут в усиленный режим работы с 6 по 9 мая

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Городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В преддверии Дня Победы все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — рассказал он.

В эти дни на улицах города будут дежурить 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Также в состояние полной готовности приведены 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

Также в период майских праздников будет изменено движение пригородного транспорта, следующего в Москву и в область. «ВМ» рассказала, как изменится расписание электричек.