Изменения в расписании электричек в Москве в майские праздники
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В период майских праздников в столичном регионе будет изменено движение пригородного транспорта, следующего в Москву и в область. Как изменится расписание электричек — читайте в материале «Вечерней Москвы».
На Савеловском направлении
В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и запуску новых направлений Московских центральных диаметров интервал между поездами может быть увеличен из пригорода.
Итак, будут отменены поезда от Савеловского вокзала до Лобни в период:
- с 29–30 апреля и 6–7 мая с 10:00 до 13:30;
- в остальное время будут изменены интервалы между поездами до 1,5 часа;
- в период с 1 по 5 мая интервалы между поездами будут увеличены до получаса;
- некоторые поезда и вовсе отменят.
В период с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1) существенно изменится расписание. Это необходимо для подготовки к процессу запуска МЦД-4.
Кстати, на Савеловском направлении поезда будут следовать от и до одноименного вокзала. При этом 8 мая интервалы движения между поездами увеличат до полутора часов.
На Белорусском направлении
На праздничной неделе поезда будут курсировать от и до Белорусского вокзала без остановки на станции «Беговая». При движении в область составы не будут останавливаться на Тестовской:
- до 30–40 минут увеличат интервалы между поездами;
- в часы пик — до 20 минут.
Поезда в Усово (село в Одинцовском городском округе Московской области) поедут от и до Рабочего поселка. Часть поездов могут отменить.
Движение аэроэкспрессов в Шереметьево:
- 29 апреля — 7 мая поезда ходят от и до Савеловского вокзала;
- 29–30 апреля и 6–7 мая часть рейсов отменят, а интервалы увеличат;
- 1–5 мая поезда между Савеловским вокзалом и терминалами аэропорта Шереметьево «В» и «С» поедут по стандартному графику — каждые 30–40 минут.
Кстати, для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами 1195 от метро «Ховрино».
Дополнительные маршруты
В День Победы на станции «Поклонная» сделают дополнительную остановку 19 поездов для жителей и гостей Москвы, желающих посетить Поклонную гору. На некоторых направлениях запустят дополнительные поезда.
Например, на Курском направлении появится два дополнительных поезда, которые выйдут на рейс с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая:
- № 7031 Москва — Тула (отправление в 10:21 с Курского вокзала) и № 7030 Тула — Москва (отправление в 13:47 из Тулы).
Дополнительный экспресс будет курсировать 29 апреля и 6 мая на Павелецком направлении:
- № 7305/7307 Москва — Узловая (отправление в 08:10 с Павелецкого вокзала).
На Казанском направлении добавится дополнительный экспресс 2 и 10 мая:
- № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал (отправление в 03:30 из Рязани).
В День Победы с Киевского вокзала дополнительно отойдут три электрички:
- № 6591 до Апрелевки с отправлением из Москвы в 22:16;
- № 6691 до Внукова в 22:31 и до Солнечной в 22:40;
- поезд № 6692 Внуково — Москва отправится в 23:31.