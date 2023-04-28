Изменения в расписании электричек в Москве в майские праздники

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В период майских праздников в столичном регионе будет изменено движение пригородного транспорта, следующего в Москву и в область. Как изменится расписание электричек — читайте в материале «Вечерней Москвы».

На Савеловском направлении

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и запуску новых направлений Московских центральных диаметров интервал между поездами может быть увеличен из пригорода.

Итак, будут отменены поезда от Савеловского вокзала до Лобни в период:

с 29–30 апреля и 6–7 мая с 10:00 до 13:30;

в остальное время будут изменены интервалы между поездами до 1,5 часа;

в период с 1 по 5 мая интервалы между поездами будут увеличены до получаса;

некоторые поезда и вовсе отменят.

В период с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1) существенно изменится расписание. Это необходимо для подготовки к процессу запуска МЦД-4.

Кстати, на Савеловском направлении поезда будут следовать от и до одноименного вокзала. При этом 8 мая интервалы движения между поездами увеличат до полутора часов.

На Белорусском направлении

На праздничной неделе поезда будут курсировать от и до Белорусского вокзала без остановки на станции «Беговая». При движении в область составы не будут останавливаться на Тестовской:

до 30–40 минут увеличат интервалы между поездами;

в часы пик — до 20 минут.

Поезда в Усово (село в Одинцовском городском округе Московской области) поедут от и до Рабочего поселка. Часть поездов могут отменить.

Движение аэроэкспрессов в Шереметьево:

29 апреля — 7 мая поезда ходят от и до Савеловского вокзала;

29–30 апреля и 6–7 мая часть рейсов отменят, а интервалы увеличат;

1–5 мая поезда между Савеловским вокзалом и терминалами аэропорта Шереметьево «В» и «С» поедут по стандартному графику — каждые 30–40 минут.

Кстати, для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами 1195 от метро «Ховрино».

Дополнительные маршруты

В День Победы на станции «Поклонная» сделают дополнительную остановку 19 поездов для жителей и гостей Москвы, желающих посетить Поклонную гору. На некоторых направлениях запустят дополнительные поезда.

Например, на Курском направлении появится два дополнительных поезда, которые выйдут на рейс с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая:

№ 7031 Москва — Тула (отправление в 10:21 с Курского вокзала) и № 7030 Тула — Москва (отправление в 13:47 из Тулы).

Дополнительный экспресс будет курсировать 29 апреля и 6 мая на Павелецком направлении:

№ 7305/7307 Москва — Узловая (отправление в 08:10 с Павелецкого вокзала).

На Казанском направлении добавится дополнительный экспресс 2 и 10 мая:

№ 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал (отправление в 03:30 из Рязани).

В День Победы с Киевского вокзала дополнительно отойдут три электрички: