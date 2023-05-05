Названы сроки завершения реконструкции ТПУ «Площадь трех вокзалов»

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МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) Карта всех событий

Реконструкция транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Площадь трех вокзалов» завершится в мае. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы уже закончили первый этап работ на ТПУ «Площадь трех вокзалов», в результате время пересадки для пассажиров с МЦД-2 на метро сократилось с девяти до трех минут. Скоро завершим обновление полностью — станет еще больше свободного пространства для будущих пассажиров МЦД-4, — сказал он.

В качестве одного из главных плюсов нового ТПУ Ликсутов назвал современную и удобную инфраструктуру, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в конце мая планируется полностью открыть станцию Площадь трех вокзалов будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Работы на участке между пунктом и Курским вокзалом велись с 2021 года.

В 2024 году завершится строительство двухпутного моста через реку Яузу и путепроводов, а также модернизация станции Серп и Молот, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.