Несколько школьников попали в реанимацию после отравления газом в Ленинградской области

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В школе Ленинградской области пять детей отравились окисью углерода, трое из них находятся в реанимации. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что дети отравились после распыления баллона с газом. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего, передает «112».

Как пишет издание 78.ru, инцидент произошел 4 мая в поселке Войсковицы. Баллон с токсичным веществом распылила учащаяся девятого класса. Причина ее поступка неизвестна. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Свердловской области, где пять человек погибли от отравления угарным газом. В частности, трое мужчин и две женщины скончались в результате отравления угарным газом в населенном пункте Дружинино, расположенном в 65 километрах от регионального центра.