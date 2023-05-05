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Умерла актриса Тамара Панасюк

Полина Пашкина
Общество
Умерла актриса Тамара Панасюк
Фото: Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова

Заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова, в котором артистка служила с 1962 года.

— Коллектив Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Панасюк. Светлая память об этой звезде сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах, — говорится в некрологе на официальном сайте театра.

Прощание с актрисой состоится на основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

За 61 год работы в театре актриса сыграла более 200 разноплановых ролей. Среди самых запоминающихся ее образов — Гурмыжская из комедии «Лес», Кабаниха из «Грозы», Соня в «Аристократах», Марта в «Фаусте», Иветта в «Мамаше Кураж» и многие другие.

В 1995 году журналисты Иркутской области назвали Панасюк актрисой года. Они отметили ее работу над ролями Гурмыжской («Лес») и Раневской («Вишневый сад»). Кроме того, Тамара Панасюк сыграла эпизодические роли в телесериалах «Серебристая нить» и «Детский сад».

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