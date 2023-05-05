Специалисты единого контактного центра Стройкомплекса ответили на 172 тысячи запросов горожан

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Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса работает уже пять лет. За это время его специалисты ответили на 172 тысячи запросов жителей столицы. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Специалисты предоставляют жителям столицы консультации по вопросам, которые связаны с проектами строительства. Также они оказывают помощь проектировщикам в правильном заполнении формы на получение государственных услуг. По запросу эксперты ЕКЦ могут подготовить градостроительный анализ земельного участка для нового строительства.

— Бывают ситуации, когда к специалистам ЕКЦ обращаются по факту отказа в получении разрешения на строительство. Его причиной часто становятся неточности и ошибки в предоставляемой документации — превышение предельных параметров, установленных градостроительным планом земельного участка, некорректные реквизиты в заявлении, нарушение сроков действия приложенных документов, — приводит слова Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Больше всего москвичей интересуют вопросы, связанные с переселением. Также жители столицы обращаются в ЕКЦ с вопросами по улучшению жилищных условий и покупке дополнительных квадратных метров.