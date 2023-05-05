Специалисты единого контактного центра Стройкомплекса ответили на 172 тысячи запросов горожан
Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса работает уже пять лет. За это время его специалисты ответили на 172 тысячи запросов жителей столицы. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Специалисты предоставляют жителям столицы консультации по вопросам, которые связаны с проектами строительства. Также они оказывают помощь проектировщикам в правильном заполнении формы на получение государственных услуг. По запросу эксперты ЕКЦ могут подготовить градостроительный анализ земельного участка для нового строительства.
— Бывают ситуации, когда к специалистам ЕКЦ обращаются по факту отказа в получении разрешения на строительство. Его причиной часто становятся неточности и ошибки в предоставляемой документации — превышение предельных параметров, установленных градостроительным планом земельного участка, некорректные реквизиты в заявлении, нарушение сроков действия приложенных документов, — приводит слова Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.
Больше всего москвичей интересуют вопросы, связанные с переселением. Также жители столицы обращаются в ЕКЦ с вопросами по улучшению жилищных условий и покупке дополнительных квадратных метров.