Мужчина избил и ограбил сотрудницу АЗС на северо-западе Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина ограбил заправку и избил сотрудницу АЗС. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 5 мая.

По его словам, преступление произошло ночью на АЗС на Волоколамском шоссе. Злоумышленник зашел в помещение заправки и напал на кассира. Женщина попыталась отбиться, но грабитель оттолкнул ее, открыл кассу и похитил деньги, после чего скрылся.

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Потерпевшая позвонила в полицию, после чего обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали ушибы пальцев обеих рук.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Краснодарского края. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в центре столицы. Злоумышленник напал на прохожего у подъезда жилого дома и отобрал у него мобильный телефон. Потерпевший не смог догнать убегающего преступника и обратился в полицию.