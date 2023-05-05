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Автосервис с заправкой построят в районе Молжаниновский

Полина Пашкина
Город
Автосервис с заправкой построят в районе Молжаниновский
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Москва, Проектируемый проезд № 5082 Карта всех событий

В Северном административном округе столицы предлагается построить за счет инвестора объект придорожного сервиса. На участке можно разместить автосервис с заправкой. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок под строительство объекта придорожного сервиса располагается в Молжаниновском районе в Проектируемом проезде № 5082. Он находится недалеко от пересечения Машкинского и Новокуркинского шоссе, рядом с торговым центром «МЕГА Химки».

— Площадь объекта составит 700 квадратных метров, а высота — 10 метров. Его строительство позволит обеспечить качественный и быстрый сервис для автомобилистов, а также создать рабочие места в районе, — рассказала Княжевская.

Участок площадью 0,25 гектара свободен от объектов капитального строительства. Инвестора будущего автосервиса определят посредством открытого конкурса, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В районе Новокосино на Салтыковской улице инвесторам предлагается построить автомобильную мойку.

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