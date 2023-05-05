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Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма

Лейла Алиева
В мире
Губернатор Бали предложил на сто лет отказаться от массового туризма
Фото: Unsplash

Губернатор Бали Вайан Костер хочет предложить отказаться от массового туризма на остров на 100 лет. Об этом пишет индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.

— Отсутствие массового туризма и система туристических квот — это наше будущее в ближайшие 100 лет, — сказал он.

Уточняется, что такое решение связано с регулярными нарушениями и неуважением к местным традициям со стороны иностранных туристов. По мнению губернатора, если массовый иностранный туризм продолжится на острове, то увеличится число нелегального бизнеса, передает агентство.

В последнее время ряд государств начали ужесточать правила пребывания для российских граждан в стране: например, подобные меры ввели Индонезия и Таиланд. В будущем количество стран, присоединившихся к ограничениям, может увеличиться. Эксперт по туризму Николай Мельник объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.

Вместе с тем Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «ВМ» узнала у Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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