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Москвичей пригласили на большую праздничную программу в Музее Победы в майские выходные

Полина Пашкина
Город
Москвичей пригласили на большую праздничную программу в Музее Победы в майские выходные
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в преддверии Дня Победы пройдет большая культурная программа. С 6 по 8 мая горожане смогут посетить патриотические концерты, спектакль и показы «Майского фестиваля правильного кино». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе музея.

В субботу, 6 мая, гости Музея Победы смогут посетить концерт Всероссийского Патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». На нем выступят участники танцевально-спортивного клуба «Мелисса» и коллектив Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

В воскресенье, 7 мая, горожан приглашают на два музыкальных концерта. Со сцены зала Жуков исполнят патриотические песни в рамках гала-концерта фестиваля-конкурса «Время Победы». В Зале Полководцев пройдет выступление участников детского музыкального театра «Домисолька», лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. После концерта посетителей пригласят на постановку театра Et Cetera в рамках проекта «Память Победы». Артисты театра представят программу «Русская дорога».

В понедельник, 8 мая, у стен Музея Победы пройдет праздничный концерт большого сводного хора проекта «Московское долголетие». Около тысячи москвичей старшего поколения исполнят песни военных лет и современные патриотические композиции.

Кроме того, ежедневно в Музее Победы можно побывать на показах фильмов II «Майского фестиваля правильного кино». Зрителям покажут ленту «Великая Отечественная в хронике ТАСС», драмы «Тема» и «Портной из Бруклина» и другие картины.

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

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