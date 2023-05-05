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Москва, улица Паустовского, 2/34 Карта всех событий

Москва передала центру спорта и досуга «Атлант» помещения в Ясеневе. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— По просьбе префектуры Юго-Западного административного округа центру спорта и досуга «Атлант» предоставлено два дополнительных помещения общей площадью 215,5 квадратного метра в доме 2/34 на улице Паустовского, — сказал он.

В них будут проходить занятия кружков: театрального, рисования, вышивки и творческого развития детей, а также концерты и собрания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начала функционировать услуга сопровождения сделки по приобретению или аренде имущества с торгов. Она будет востребована у тех, кто еще не принимал участия в подобных процедурах или не имеет возможности пройти все этапы торгов самостоятельно.

Город выставил на торги 28 коммерческих помещений со свободным назначением. Большая часть помещений расположена в центре и на востоке города — по пять, еще по четыре — на юго-востоке и юго-западе города.