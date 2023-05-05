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Приметы и советы

Центробанк выпустит монеты в честь городов трудовой доблести

Араз Салехов
Общество
Центробанк выпустит монеты в честь городов трудовой доблести
Фото: vk/cbr_official

Банк России 5 мая выпустит серию памятных монет, посвященных российским городам. Об этом сообщается в пресс-службе регулятора.

— Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — говорится в сообщении.

Серия получила название «Города трудовой доблести», тираж каждой монеты — миллион штук, а номинал — 10 рублей. В нее войдут Нижний Новгород, Новокузнецк, Нижний Тагил и Новосибирск, сообщает сайт ЦБ РФ.

В январе российский Центробанк выпустил монету, посвященную 150-летию писателя Михаила Пришвина. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Монетой можно расплачиваться, она обязательна к приему без ограничений. Тираж монеты — три тысячи единиц.

В сентябре 2022 года Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-горбунок» серии «Легенды и сказки народов России». На лицевой стороне изображен герб Российской Федерации, а на оборотной стороне монеты — персонажи из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Иван, держащий в руке Жар-птицу.

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